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"निकटता का भ्रम"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी-कभी कुछ चेहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने अपने लगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो वर्षों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के आँगन में बसे हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी सहज मुस्कान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मीयता झलकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी वाणी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास का स्वर सुनाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे उनका होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का हिस्सा बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनकी उपस्थिति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मधुर आदत-सी लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम निस्संकोच होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के द्वार खोल देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अनदेखे भविष्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षाओं के दीप धर देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु समय का दर्पण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम अधिक नहीं ढोता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संबंधों का सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन अवश्य दिखा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ज्ञात होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निकट खड़ा व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की पीड़ा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहभागी नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग साथ चलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी ही रचते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ अपरिचित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन में भी साथ निभा जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः समझ में आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनापन शब्दों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्ठा और संवेदना से जन्मता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार पराये ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से अधिक अपने निकलते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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