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"मृत्तिका: शाश्वत दर्शन"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            तुम आदि-अंत की अमर कथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका! सृजन की अमिट व्यथा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूलि मत समझो इस काया को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समेटे है महामाया को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बरसे सावन की बूँदें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण अपनी आँखें मूँदे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंधी सुगंध तब जगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका आदि-ऋचा लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाक पर हँसकर घूम रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मम आघातों को चूम रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहकर पीड़ा आकार लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका ने घट बन उपकार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अन्नदायिनी, जीवन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका! मयी पावन मन हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही वैभव आए-गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तेरी गोदी में सोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाती को चीर उगा अंकुर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका से पाया जीवन-सुर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाषाण यहाँ पूजे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आधार तुम्ही से हैं पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव करता मिथ्या अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गया माटी का वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंत समय जब आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका में सब मिल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद-दलित थपेड़े सहती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शांत, मौन तुम रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुककर ही सृजन सिखाती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका! चंदन बन जाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आदि-अनादि महादर्शन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का अंतिम तुम तर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्तिका में ही विश्राम मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नश्वर जीवन को धाम मिला।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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