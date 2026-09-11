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"मरु-सरिता का मौन"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            साँस चलती है निरंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ही जी रहे हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहन एकाकी अधर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन का विष पी रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य पूछो तो धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्त अब संसार सारा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष केवल बह रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल की सुस्त चालक धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यर्थ ही मन को लुभाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोजते झूठी खुशी हम;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल की परतों तले अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढते अपनी हँसी हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौ प्रज्वलित रखने को केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितलियों के संग उड़ते;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु अंततः अकेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य की ही ओर मुड़ते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन विलीन होते सतत ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन रहे हैं उम्र की कड़ियाँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु की वेदी पर सजतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस की ये शेष घड़ियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँधकर यादों की गठरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा गतिमान राही;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे रही प्रतिपल ढलती संध्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस विवशता की गवाही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह रही अविरल निरंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निशब्द शांत नदिया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोलकर अपने हृदय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों मायूस सदियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेग भी जिसका थमा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर का कोई न ठाँव;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढता अब मौन जल यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तट, कोई विरामी गाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हे हैं कुछ धूप-छाँह के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम जिनका ज़िन्दगी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहे पग थक चुके जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विवशता-बन्दगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र का अंत निश्चित है मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक बहाव है तब तक डगर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह रहे हैं हम इसी संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यागकर सारा प्रखर रंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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