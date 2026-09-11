"मरु-सरिता का मौन"

साँस चलती है निरंतर,

इसलिए ही जी रहे हैं;

गहन एकाकी अधर से,

मौन का विष पी रहे हैं।

सत्य पूछो तो धरा पर,

रिक्त अब संसार सारा;

शेष केवल बह रही है,

काल की सुस्त चालक धारा।



व्यर्थ ही मन को लुभाते,

खोजते झूठी खुशी हम;

धूल की परतों तले अब,

ढूँढते अपनी हँसी हम।

लौ प्रज्वलित रखने को केवल,

तितलियों के संग उड़ते;

किन्तु अंततः अकेले,

शून्य की ही ओर मुड़ते।



दिन विलीन होते सतत ही,

बन रहे हैं उम्र की कड़ियाँ;

मृत्यु की वेदी पर सजतीं,

साँस की ये शेष घड़ियाँ।

बाँधकर यादों की गठरी,

चल रहा गतिमान राही;

दे रही प्रतिपल ढलती संध्या,

इस विवशता की गवाही।



बह रही अविरल निरंतर,

एक निशब्द शांत नदिया;

घोलकर अपने हृदय में,

सैकड़ों मायूस सदियाँ।

वेग भी जिसका थमा है,

शोर का कोई न ठाँव;

ढूँढता अब मौन जल यह,

एक तट, कोई विरामी गाँव।



लम्हे हैं कुछ धूप-छाँह के,

नाम जिनका ज़िन्दगी है;

चल रहे पग थक चुके जो,

यह विवशता-बन्दगी है।

सफ़र का अंत निश्चित है मगर,

जब तक बहाव है तब तक डगर;

बह रहे हैं हम इसी संग,

त्यागकर सारा प्रखर रंग।



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50 मिनट पहले