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"क्षण और काल"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            समय कोई शाश्वत सत्य नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चेतना का एक विराट भ्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जो निरंतर बदल रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नियति है या यांत्रिक प्रवाह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जानना इस मन के वश में नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलना ही काल का स्वभाव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे अंधकार का प्रकाश में खोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस महापरिवर्तन के चक्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सत्य की तरह कौंध जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस एक ठहरा हुआ संक्षिप्त पल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं इस एकांत में स्वयं से पूछता हूँ:
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी सत्ता हर क्षण खंडित है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त का बदलना केवल एक सूचना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर असली सत्य तो वह मौन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दो क्षणों के बीच घटित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हे ठहरते नहीं, हम रोक लेते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आकांक्षाओं के तंग पिंजरे में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकही बात, एक अधूरी दृष्टि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल की इस अनंत प्रदर्शनी में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कुछ शाश्वत लगने वाले चित्र हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ब्रह्मांड किसी विधाता की रचना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या केवल एक आकस्मिक शून्यता का विस्तार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त तो बस एक तटस्थ गवाह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गुज़र जाता है हमारी पराजयों को लाँघता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण में जो अजनबी चेहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह वक्त के थपेड़ों की परिणति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अंतहीन और लक्ष्यहीन यात्रा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि कुछ सच है, तो बस यह बोध—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कुछ लम्हे ही हमें जीवंत रखते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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