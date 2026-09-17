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"झुकने का रहस्य"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पर्वत-सा दिखना चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे आकाश को नापते रहते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो वृक्ष बनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे चुपचाप धरती में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जड़ें गहरी करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं से पूछा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा होना क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सबकी दृष्टि में आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अपने भीतर उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मौन को सुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई घोषणा नहीं होती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का प्रकाश शोर नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संध्या के दीप-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे फैलता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रकाशित कर देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन कोनों को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अहंकार पहुँच नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर एक और स्वर था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निरंतर अपने अस्तित्व का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रमाण माँगता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रिक्तता का स्वर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रतिध्वनियों को ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य समझ बैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता कभी ऊँची नहीं बोलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नदी की तरह बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग बनाती हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वयं को मार्गदर्शक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोषित नहीं करती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो झुकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हारता नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक व्यापक आकाश को स्थान देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमान का सिर उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दृष्टि संकुचित हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज भी सीख रहा हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल से भरी डालियों का व्याकरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की विनम्र भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस प्रकाश का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं को दिखाने के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को देखने के लिए जलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद महानता कोई शिखर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साधना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ‘मैं’ का भार उतार देता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब, अनायास ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सबसे ऊँचा हो जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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