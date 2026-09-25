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छाया बनकर रहे जो रिश्ता

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            क्यों बाँध सकेगा स्नेह किसी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम उपकारों के तंतु?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम न तो ऋण का लेखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मन का कोई अनुबंध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा संध्या-पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए विश्वासों का वन;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अपनापन बिकता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं के चाँदीले दर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब स्मृतियों की वीणा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपकारों का स्वर बजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब-तब घायल पंखों वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भीतर ही भीतर रोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो नभ का मुक्त विहंगम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका उस पर अधिकार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह न झुकता राजदंड से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बिकता वैभव के द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जन स्नेह लुटाते ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वरदान दे रहे हों;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बदले में जीवन भर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन निष्ठा ले रहे हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु आत्मा का श्वेत कमल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह व्यापार नहीं सहता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सम्मान शरण माँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ हृदय अधिक नहीं रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सीखा—दूर चले जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार विराग नहीं होता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं को बचा लेना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अनुराग होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया बनकर रहे जो रिश्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच्चा मधुमय दान;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार जहाँ बीच खड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ झर जाता है सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रहे तो शीतल निर्झर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को दे विस्तार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपकारों का भार बने तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख जाए रिश्तों का संसार।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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