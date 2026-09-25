छाया बनकर रहे जो रिश्ता

क्यों बाँध सकेगा स्नेह किसी को,

स्वर्णिम उपकारों के तंतु?

प्रेम न तो ऋण का लेखा है,

न मन का कोई अनुबंध।



मैंने देखा संध्या-पथ पर,

मुरझाए विश्वासों का वन;

जहाँ अपनापन बिकता था,

अहं के चाँदीले दर्पण।



जब-जब स्मृतियों की वीणा पर

उपकारों का स्वर बजता,

तब-तब घायल पंखों वाला

मन भीतर ही भीतर रोता।



प्रेम तो नभ का मुक्त विहंगम,

किसका उस पर अधिकार?

वह न झुकता राजदंड से,

न बिकता वैभव के द्वार।



कुछ जन स्नेह लुटाते ऐसे,

जैसे वरदान दे रहे हों;

और बदले में जीवन भर की

मौन निष्ठा ले रहे हों।



किन्तु आत्मा का श्वेत कमल

यह व्यापार नहीं सहता;

जहाँ सम्मान शरण माँगे,

वहाँ हृदय अधिक नहीं रहता।



मैंने सीखा—दूर चले जाना

हर बार विराग नहीं होता;

कभी स्वयं को बचा लेना भी

जीवन का अनुराग होता।



छाया बनकर रहे जो रिश्ता,

वही सच्चा मधुमय दान;

अहंकार जहाँ बीच खड़ा हो,

वहाँ झर जाता है सम्मान।

प्रेम रहे तो शीतल निर्झर,

मन को दे विस्तार;

उपकारों का भार बने तो

सूख जाए रिश्तों का संसार।

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45 मिनट पहले