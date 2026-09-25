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मन का कोलाहल नहीं, आत्मा का मौन

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिशाएँ थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की ओर बुलाती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझी तक लौटाती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो वहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अधिक प्रकाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आत्मा ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह प्रकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों का आकर्षण?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं को देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नदी नहीं थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत पर बहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक लहरें थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लहर के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास शेष रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन को सुना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बोलता नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु उसके भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा उत्तर था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कोई तर्क
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजित नहीं कर सकता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसे मानूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रतिदिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया आकाश रचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उस अंतरस्वर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सत्य पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिर रहता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे समझा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध संसार से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शोर से है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही आकांक्षाओं ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगा रखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय किसी और पर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही आग्रहों पर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा के पीछे चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्णय सरल नहीं हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु निर्मल हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग छोटा नहीं हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बोझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक हल्का हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं इच्छाओं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत नहीं खोजता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल इतना चाहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतिम क्षण आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का कोलाहल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष रहे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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