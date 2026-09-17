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"अर्धांगिनी: एक साधना"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            शास्त्रों ने जिसे रचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'धर्मपत्नी' नाम देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल संगिनी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य, कर्म और मोक्ष की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहयात्री है अनंत की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति का आधा अंग कह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा गया 'अर्धांगिनी',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा-बड़ा कोई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर ही बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूर्ण इकाई यहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पुरुष शक्ति-संरक्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ नारी संवेदना-सृजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक यदि सुदृढ़ आधार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दूसरा उसका विस्तार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो सुंदर संतुलन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज प्रश्न खड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बदलते परिवेश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों संघर्षों के मोड़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलता नहीं आधा अधिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह पूरा सम्मान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति को 'परमेश्वर' माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या वह बन पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षा और भावनाओं का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्चा संरक्षक?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ चूक गया वह दायित्व से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज साथ रहने का चलन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साथ निभाने का अभाव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खोजता सदा समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी चाहती केवल सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मैं' के आगे 'हम' मौन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह दो शरीरों का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो संस्कारों का मिलन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को बदलने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को समझने में ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस रिश्ते का असली मर्म है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन-रथ के पहिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो सजग सारथी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम, समर्पण और धर्म हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ बंधन बंधन नहीं रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पवित्र साधना बन जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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