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"अपने ही सम्मुख"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            कभी-कभी सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिखाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह सचमुच मैं हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन दृष्टियों के लिए गढ़ा गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सावधान आकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे पहचानना चाहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर मुझसे पहले पहुँच जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं से मेरा घर बना लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई श्रोता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्रशंसा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ एक मौन बैठा रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हारे कर्म भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे शब्दों की भाषा जानते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अनेक बार मिला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु समय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय से मिलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चेहरे नहीं देखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रतीक्षा करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मुखौटे थक जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शेष रह जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही परिचय होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने चाहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकृत होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की स्वीकृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चलायमान छाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज प्रश्न केवल इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैंअपनी ही दृष्टि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपरिचित तो नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि भीतर का मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी पराजय भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि वही खो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सारी उपलब्धियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिक्त प्रतिध्वनि भर हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं संसार को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को सुनने का प्रयास करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य की सबसे कठिन यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ से होकर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही सम्मुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्वस्त्र खड़े होने तक जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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