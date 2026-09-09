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Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लौटोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ की समस्त आवाज़ों से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की उस पगडंडी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ स्मृतियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास बनकर बसती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम स्वयं से मिलोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने दूसरों की आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आकार खोजा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रशंसा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अस्वीकृति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी टूटे संबंधों के दर्पण में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी निस्तब्धता नहीं पढ़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संसार का कोई अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर एक अंधकार है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे प्राचीन प्रकाश भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं दबे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे तुम सदा बचते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाएँ, भय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सारे कृत्रिम उजाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मौन के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे उतर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को पढ़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुस्तक का अध्ययन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कठोर विघटन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही मिथकों से उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साधारण, अकेले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य के सम्मुख खड़ा होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपरिचित नहीं लगती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ज्ञात होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का ही विस्तार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो द्वेष दिखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी भय की छाया था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मौन करुणा का प्रतिरूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य स्वयं को पढ़ लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पढ़ने लगता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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