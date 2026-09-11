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"अंगारों का गीत"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            नयनों में संचित सावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके-चुपके बहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय-गुहा का मौन ज्वार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु बनकर कहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुऋतु ने द्वार खटखटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपवन मुस्काए थे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु भीतर के निर्जन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ विरह-दहन छाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ रही थी शिखा पवन से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका स्मरण जलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मन अपने ही सपनों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप दाह कराता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ का ज्ञान वही पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने धूलि सँवारी हो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की दुर्गम घाटी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा भी सहचारी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब स्वर निष्प्राण हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन अधिक मुखर हो जाता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे विश्वासों का बोझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन वह ढो जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शब्दों के कोमल कण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक बन उजियाते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्क और अंतर के अंगारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता बन मुस्काते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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