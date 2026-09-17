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"आकार और पूर्वसंकेत"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं हूँ—या होने की प्रतिध्वनि?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर के शून्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन पुकारता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अनंत तट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा मैं सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरे विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य के आकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल हैं,या नक्षत्र?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कोई ज्योति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन अक्षरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कल लिखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक संकेत—जो शब्द नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गीत—जो स्वर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर संदेह उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह प्रकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या स्वप्न?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं स्वयं को देखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अपनी कल्पना को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया प्रश्न बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा मैं स्वयं को मानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा ही बनता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन करते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिबिंबित करते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्बल मानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग सिकुड़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब विश्वास जगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बदलता क्या है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या दृष्टि?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद भाग्य और मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे गढ़ता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन वृत्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका आदि भी मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत भी मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चय नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अनुभव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा जिस ऊँचाई पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को देखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर ही मुड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं को सत्य नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक संभावना मानता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक यात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पथ खोजता भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रचता भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि भाग्य कहीं लिखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसकी स्याही में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे विश्वास की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बूँदें अवश्य हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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