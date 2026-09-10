यह तो दिल है साहब...!

यह तो दिल है साहब... !

किसी पर आ जाए तो ठीक,

वरना जब भरने पर आता है,

तो अपनों से भी भर जाता है।

-चंद्र दत्त शर्मा

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34 minutes ago