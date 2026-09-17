जो यह कहते हैं कि हक है तुम्हारा

जो यह कहते हैं कि हक है तुम्हारा,

सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं।

आगे पीछे तो वो सोचते नहीं,

प्यार में पड़कर अक्सर धोखा खाते हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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50 मिनट पहले