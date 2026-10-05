दिल के करीब

जो हमारे दिल के करीब थे,

वो हमारी नजरों से गिर गए।

अब पहली वाली बात कहां ?

हमारे लिए अंजान बन गए।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले