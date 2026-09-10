भांप लेता हूं जब मैं...!

भांप लेता हूं जब मैं...!

जल्दी ही किसी की उड़ान को,

तो मुझे पता लग जाता है,

कि कौन कितना दूर जाएगा ?

-चंद्र दत्त शर्मा

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34 मिनट पहले