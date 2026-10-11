मैं गांधीवादी हूँ

मैं गांधीवादी हूँ,

सत्य और अहिंसा को मानता हूँ।

मैं प्रेम, करुणा, सेवा का पुजारी,

हर में ईश्वर का दर्शन करता हूँ।।



मैं चरखे की गूंज सुनता हूँ,

स्वदेशी का दीप जलाता हूँ।

छुआछूत, भेदभाव को मिटाकर,

समता का संदेश फैलाता हूँ।।



मैं खादी का सम्मान करता हूँ,

श्रम को पूजा, मितव्ययिता को मानता हूँ।

सादा जीवन, उच्च विचार लेकर,

राष्ट्र सेवा को ही जीवन मानता हूँ।।



मैं सत्याग्रह का पथिक हूँ,

अन्याय के आगे न झुकने वाला हूँ।

दीन-दुखियों की पीड़ा समझकर,

उनके लिए संघर्ष करने वाला हूँ ।।



मैं गांधीवादी हूँ,

भारत मां का सच्चा सपूत हूँ।

अहिंसा, सत्य, प्रेम का राही बनकर,

विश्व में शांति का दीप जलाता हूँ।।

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एक घंटा पहले