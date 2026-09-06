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बचपन कहाँ चला गया

nutan Kumari

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                            बचपन कहाँ चला गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आती है हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की वो घड़ियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की किलकारियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजा करती थीं गलियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी के खिलौनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपी रहती थीं हमारी नादानियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की ज़ुबाँ से रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना करती थीं नई-नई कहानियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खिलौनों की कोई चाह थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही किसी बात की परवाह थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दोस्तों का साथ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे जीवन की एक मिठास थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आज बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा रहा है कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल की स्क्रीन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या रील्स और वीडियोज़ के सीन पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलते हैं माटी के खिलौने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बाज़ारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही सुनाई देती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की कहानियाँ अब रातों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैदानों का वो शोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हो चुका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दोस्तों का झुंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ग़ायब हो चुका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की चारदीवारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमट चुका है बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्हाट्सऐप की चैट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखर रहा है जीवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता किस मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट गईं वो नटखट शरारतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ खो गई है वो बेफिक्र हँसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मासूम आदतें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी वक्त है हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बचपन को वापस लाने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़कर स्क्रीन की दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ज़मीन और मिट्टी से जुड़ जाने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नूतन झा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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21 मिनट पहले

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