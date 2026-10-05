तुम यूं काजल लगा कर न आया करो

तुम काजल लगाकर आती हो,

थोड़ा तो हम पर रहम किया करो।

हम तो मासूम हैं, जो तुम्हें निहारते हैं,दिनभर,

पर तुम भी यूँ न हमें देखा करो।



यूँ आते-जाते मुस्कुराना तेरा,

और फिर उस पर दिल हार जाना मेरा।

थोड़ा तो यार, हम पर रहम करो,

तुम यूँ न हमें देखा करो।



पढ़ने आते हैं, मगर पढ़ नहीं पाते हैं,

तेरे ख़यालों में ही खो जाते हैं।

चेहरे पर यूँ अलक न बिखराया करो,

तुम यूँ न हमें देखकर मुस्कुराया करो।



तेरी सादगी के दीवाने बने बैठे हैं,

अपने ही दिल को समझाने बैठे हैं।

खुद से कहते हैं, नोहित, यूँ न तड़पा करो,

उसकी हर अदा पर यूँ न मरा करो।



मेरी मोहब्बत को नकार देना हक़ है तुम्हारा,

मगर एक इल्तजा करने का हक़ तो है हमारा।

तुम काजल लगाकर यूँ न आया करो,

एक नज़र देखकर यूँ न हमें तड़पाया करो।



तुम यूं काजल लगा कर न आया करो,,,,,

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एक घंटा पहले