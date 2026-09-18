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किसी की इक नज़र आँखों में रख कर

Nivedan Kumar

Nivedan Kumar

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                            सुनाई जाए गर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी मुख़्तसर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी मंज़िल की जानिब चल पड़े हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलते वक़्त घर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहाजिर की तरह देखा है तुम ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इक रह-गुज़र आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाया है नया इक घोंसला भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिंदों ने शजर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसलसल नींद को चकमा दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आँसू और डर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली कर दी है पैरों के हवाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा बाम-ओ-दर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सारी रात सूरज देखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की इक नज़र आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं देखा कभी पाकीज़गी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को उम्र-भर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाई थी नदी कैसे बताओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुमने बूँद-भर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसाफ़िर अब नहीं भूलेंगे रस्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले हैं राहबर आँखों में रख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदन में बो दिया जाता है दिन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुंदर रात-भर आँखों में रख कर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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