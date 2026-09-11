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लोगों के डर में लोग , लोग क्या बोलेंगें ।

Nirmal Thakur

Nirmal Thakur

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            लोगों के डर में ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों का अपराधी ये समाज ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज का अपराधी ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों के जहन में बैठा ये डर ,शक्ल सूरत अपना श्रृंगार में बैठे ये लोग ,लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषित हो रही है बहुत सी जीवित आत्माएं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपना तन अपना पोशाक अपना पसंद करने वाले ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अरमान दब गए डर के साये में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी इच्छाएं दब गई उम्र की लिबास में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इच्छा की चाहत जगी तो खौफ है मन में लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी इच्छा मर गई शदियों में , कितनी इच्छा जन्म ले रही है समाज की चौराहों में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिगड़े बोल की अकड़ती दुनिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हीं नन्हीं इच्छाओं पर तंज कसती दुनिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगो के डर साये में जीते ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाएं भी है खौफ में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की लिबास की रोक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंज कसने वाले है ये लोग ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधे-अधूरे दिन बिसरे उम्र की लिबास में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमचमाती दुनिया देख लालच की लार टपकी तो मन मेरा है खौफ में ,लोग क्या बोलेंगें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों का डर इतना , समाज का खौफ इतना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने में जीते है आधे - अधुरे लोग ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं की महफिल अंधेरे में सजाते है ये लोग ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों के अपराधी ये है लोग , लोग क्या बोलेंगें । ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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