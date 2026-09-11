लोगों के डर में लोग , लोग क्या बोलेंगें ।

लोगों के डर में ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।

लोगों का अपराधी ये समाज ,

समाज का अपराधी ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।



लोगों के जहन में बैठा ये डर ,शक्ल सूरत अपना श्रृंगार में बैठे ये लोग ,लोग क्या बोलेंगें ।



शोषित हो रही है बहुत सी जीवित आत्माएं ,

मन अपना तन अपना पोशाक अपना पसंद करने वाले ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।



कितने अरमान दब गए डर के साये में ,

कितनी इच्छाएं दब गई उम्र की लिबास में ,

कभी इच्छा की चाहत जगी तो खौफ है मन में लोग क्या बोलेंगें ।



कितनी इच्छा मर गई शदियों में , कितनी इच्छा जन्म ले रही है समाज की चौराहों में ,

बिगड़े बोल की अकड़ती दुनिया ,

नन्हीं नन्हीं इच्छाओं पर तंज कसती दुनिया ,

लोगो के डर साये में जीते ये लोग , लोग क्या बोलेंगें ।



इच्छाएं भी है खौफ में ,

उम्र की लिबास की रोक में,

तंज कसने वाले है ये लोग ,

आधे-अधूरे दिन बिसरे उम्र की लिबास में

चमचमाती दुनिया देख लालच की लार टपकी तो मन मेरा है खौफ में ,लोग क्या बोलेंगें ।



लोगों का डर इतना , समाज का खौफ इतना ,

सपने में जीते है आधे - अधुरे लोग ,

इच्छाओं की महफिल अंधेरे में सजाते है ये लोग ,

लोगों के अपराधी ये है लोग , लोग क्या बोलेंगें । ॥





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24 मिनट पहले