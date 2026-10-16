कर्ज़ का दर्द ।

कर्ज़ का दर्द बड़ा बेदर्द ,

बैचेनी में जिंदगी कटती नहीं ,

सुकून की नींद मिलती नहीं,

करवटें बदलती बदन ,

अंदर में कल्पती आत्मा ,

अंधेरे में दीवारों को झांकती अंखियां ,

पुतलियों में नरमिया आती नहीं ,

काटने को दौड़ता है ये जिंदगी ,

गले को जकड़ता है ये गरीबी ,

कर्ज़ के दल दल में फंसे पांव को सुखी जमीं मिलती नही ,

कर्ज़ का दर्द की दवा कोई मेडिकल में मिलती नहीं ।



नर्क से भी बदतर है कर्ज़ वाली जिंदगी ,

सारी ईच्छाओं को खा जाती है ,

खाली पेट को भी रोटियां तोड़ने समय हीं सजा देती है ,

चिंता से चीता में आग लगा देती है,

अंधेरे की आधी रात हो या प्रातः की शुभ बेला ,

कर्ज़ का पहरा से ये जीवन है अंधेरा हीं अंधेरा ,

बड़ा मुश्किल होता है कोई शौक पुरा करना ,

अमर बेल रूपी कर्ज़ से बड़ा मुश्किल होता है बाहर निकलना ।



शराब से भी ताकतवर ये कर्ज़ ,

ना जाने कितने शराब को कर्ज़ के जहर में मिला दिया,

कितने आनाड़ी को जुओं की खिलाड़ी बना दिया ,

कितने रईस को दिवालिया बना दिया ,

कितने मासूम बैचारे गरीब को मौत के घाट उतार दिया ,

शराब का क्या है भाई इसको जिसने पिया जिंदगी खुलकर जिया ,

आंत गई सौ बिमारियां आई तो क्या हुआ इसके लिए तो डॉक्टर बैठे भाई , मेडिकल में हजार दवाई ,

पर कर्ज़ की दर्द का कोई ना जाने पीर पराई ,

इसकी कोई मेडिकल में उपलब्ध नहीं है दवाई । ॥

-रेखा भारती



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एक घंटा पहले