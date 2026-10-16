आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Karj ka dard .
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कर्ज़ का दर्द ।

Nirmal Thakur

Nirmal Thakur

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कर्ज़ का दर्द बड़ा बेदर्द ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैचेनी में जिंदगी कटती नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून की नींद मिलती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवटें बदलती बदन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर में कल्पती आत्मा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे में दीवारों को झांकती अंखियां ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुतलियों में नरमिया आती नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटने को दौड़ता है ये जिंदगी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले को जकड़ता है ये गरीबी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ के दल दल में फंसे पांव को सुखी जमीं मिलती नही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ का दर्द की दवा कोई मेडिकल में मिलती नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्क से भी बदतर है कर्ज़ वाली जिंदगी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी ईच्छाओं को खा जाती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली पेट को भी रोटियां तोड़ने समय हीं सजा देती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता से चीता में आग लगा देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे की आधी रात हो या प्रातः की शुभ बेला ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ का पहरा से ये जीवन है अंधेरा हीं अंधेरा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा मुश्किल होता है कोई शौक पुरा करना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर बेल रूपी कर्ज़ से बड़ा मुश्किल होता है बाहर निकलना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शराब से भी ताकतवर ये कर्ज़ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने कितने शराब को कर्ज़ के जहर में मिला दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने आनाड़ी को जुओं की खिलाड़ी बना दिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने रईस को दिवालिया बना दिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मासूम बैचारे गरीब को मौत के घाट उतार दिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शराब का क्या है भाई इसको जिसने पिया जिंदगी खुलकर जिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंत गई सौ बिमारियां आई तो क्या हुआ इसके लिए तो डॉक्टर बैठे भाई , मेडिकल में हजार दवाई ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कर्ज़ की दर्द का कोई ना जाने पीर पराई ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी कोई मेडिकल में उपलब्ध नहीं है दवाई । ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रेखा भारती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree