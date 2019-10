न्यूटन के नियम

{"_id":"5d8e6a948ebc3e0131499272","slug":"newton-ke-niyam","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u094d\u092f\u0942\u091f\u0928 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

ओ न्यूटन! तेरे नियमUniversal law of gravitationकहता सब वस्तु में लगे बल आकर्षणपर न दिखे due to frictionफिर तेरे law of motionकहे,body in motionWill continue to be in state of motionपर रुक जाए due to friction!Friction बिन सब दुनिया ठहरेतेरे नियम कैसे समझे!Every action has an equal and opposite reactionपढ़ कर खुश हुआ मन ही मनलिखा जब centrifugal force कोreactionटीचर ने दे दिया शून्य अंककहा ,यह pseudo force है पगलाफिजिक्स ने किया है हालत पतलीजब भी पूछूँ ऐसा क्योंटीचर बोले करो assumeइस चक्कर में किया संधि-विच्छेदAss U Me अब समझा इसका भेद