जान जाए उनकी फिर भी तुम याद न आओ!

इतनी भी तकलीफ़ मत दो किसी को,

इतनी भी तकलीफ़ मत दो किसी को,

जान जाए उनकी फिर भी तुम याद न आओ!

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एक घंटा पहले