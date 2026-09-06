कविता : रात का निमंत्रण....

कविता : रात का निमंत्रण....

प्रिय तुम्हारे लिए सारी

रात दरवाजा खोला था

कैसे भी करके तुम को मैंने

रात में आने को बोला था



तुम हो कि अभी

सुबह को आ रही हो

अपनी वो शक्ल

क्यों मुझे दिखा रही हो ?



न इस बख्त तुम्हारे

गालों को चूम सकता

न तो फिर तुम्हारे

बाहों में झूम सकता



अगर मैं तुम्हारे

गालों को चूमु तो

अगर मैं तुम्हारे

बाहों में झुमु तो



आस पास के लोग

क्या कहेंगे ?

अरे पगली वे थोड़ी

चुप रहेंगे ?

अरे पगली वे थोड़ी

चुप रहेंगे ..........





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एक घंटा पहले