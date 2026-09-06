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कविता : पचपन किलो....

Netra Prasad

Netra Prasad

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                            कविता : पचपन किलो....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को.... नंबर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास फोन आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लड़की ने तुम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी करना है बताया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोला, न जान न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ने तो मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दिया हैरान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की बोली, तुम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर ही भीतर तुम्हें बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही मानती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख्याल है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा तो यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सवाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोला, तुम पाकिस्तान की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हिंदुस्तान की हो ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ये बताओ तुम किस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खानदान की हो ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसंद आई तो शादी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी कर लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूसरे के गले में माला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी धर लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस से पहले तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का पता दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ बता दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की बोली, मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर यहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखिए ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां बाप की एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेली छोरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी सी सावली न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काली न गोरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा परिवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा गरीब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी लम्बाई पांच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुट करीब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा लुक सुपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूपर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जात भी मेरी सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से ऊपर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोला, तुम ठीक ही होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर सब कुछ इतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ये तो बताओ अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा वजन कितना है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की बोली, हम तो खानदानी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर में भरपूर हंसी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वजन... पापा का सौ मम्मी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नब्बे मेरा तो सिर्फ असी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोला, अभी इतना वजन है शादी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद तो सौ किलो हो जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिस्तर से उस बखत तो तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यार उठ भी नहीं पाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर शादी करनी है मुझ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफी वजन घटाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असी किलो ग्राम वजन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचपन किलो हो जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी करूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम से तभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिलहाल तो कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न होगा अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिलहाल तो कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न होगा अभी.......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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