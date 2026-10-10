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कविता : अमीर और गरीब....

Netra Prasad

Netra Prasad

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                            कविता : अमीर और गरीब....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कहना ठीक नहीं जो अमीर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सब ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे भाई भीतर ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी बहुत रोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी ठीक नहीं कि हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब ही मार खाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न कभी तो भाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका भी दिन आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अमीर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम देखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लिखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीर के बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते तो बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनके बच्चे प्राय कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक पढ़ाई पूरी न हो स्कूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में मोटी रकम भरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ाई करके भी होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं प्रगति खास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके रुपये पैसों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता सत्यानाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उनके बच्चे ढंग की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी पाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ऐस और आराम में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्त हो जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसों का बहुत ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुरुपयोग करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां बाप को देखते नहीं सिर्फ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पेट भरते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनी भी आज ये हालत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से गुजर रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचारा मर रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब गरीब की बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे न ढंग से सोते न ढंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से खा सकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों को स्कूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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वे उन्हें छोटी उम्र में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम धंधा में लगाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह उनके घर का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्चा भी चलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें क्या मिलता ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दृष्टि से देखा जाए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब संतोष नजर आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अमीर है बेचारा उसे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता ही चिंता खाए.......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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