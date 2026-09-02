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स्वर्ग सी सुन्दर बेटियाँ।

Nema Ram

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                            स्वर्ग सी सुन्दर बेटियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घर में, बेटियाँ खिलखिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घर में सुकून की खुशबू आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो हँसती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो, दिल की कलियाँ खिल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घर से बाहर कहीं चली जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घर आँगन व दीवारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़कियाँ भी निराश नजर आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब वो बाहर से घर में आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घर में सारी खुशियाँ छा जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो पास की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली, मोहल्ले में खेलने को जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायतों का अम्बार लेके आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो शिकायतें भी उनकी मीठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कानों से, रफा दफा हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वे घर के काम में लग जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तितली सी फुर्ती सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुर फुर सारे काम चट कर जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो पढ़ने लग जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो स्कूल में वो नंबर वन पे आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वे साइकिल गाड़ियाँ चलाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उड़ती परियों सी, नजर आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो माँ बाप घर गाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश का वो नाम रोशन कर जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बिना बेटियों के तो स्वर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की सुन्दरता भी अधूरी रह जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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