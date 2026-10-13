जम्हूरियत ख़तरे मे है,क्योंकि मै ख़ुद ख़तरे मे हूं।

ये चौतरफा बैटिंग,ये फील्डिंग आती है कहा से l

बस ये मत पूछो कि ये फंडिंग आती है कहा से l

इस मुल्क मे बाहरियों की पारी तो आसां नही,

पर मुनाफ़िकों की लंबी इनिंग आती है कहा से l

संविधान हाथ में और टिफ़िन बक्से मे है पेट्रोल,

ये बेजोड़ नक्सलपसंद थिंकिंग आती है कहा से l

टार्गेट किलिंग से मरेगा फिर कोई इक़बाल सिंह,

पुलिस बल की ऐसी ये लिंचिंग आती है कहा से l

जम्हूरियत ख़तरे मे है,क्योंकि मै ख़ुद खतरे मे हूं,

मेरे जहन मे मार्क्स की प्लानिंग आती है कहा से।

-जयंत दिक्षित

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25 मिनट पहले