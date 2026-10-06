मेरे पास एक ही कमीज़ है।

ये आंदोलन धरने नही, पुराने रक्तबीज है।

तुम्हारी समझ से परे भी तो कोई चीज़ है।

मसनद का कोई खौफ़ न था न है, न होगा,

इक़्तिदार उसको तरके मे मिली कनीज़ है।

मज्रूह होती रही किस कदर आबरू-ए-उसूल,

आवाम को बद-दियानती कितनी अज़ीज़ है।

मग्रिब-परस्त वतन को ही गालीयां दे आते है,

अब आतिश-आलूद मुल्क की ही दहलीज़ है।

शागिर्दों का यहां इक बड़ा जंगल बना दिया,

उस्ताद खुद ही बद-लिहाज़-ओ-बदतमीज़ है।

सूट-बूट के सपने दिखाकर लंगोट छीन ली,

नारा न लगाऊँगा ,मेरे पास एक ही कमीज़ है।

-जयंत दिक्षित

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39 मिनट पहले