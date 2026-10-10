पावन नवरात्रि की, सबको शुभकामना!

माँ का पावन आगमन

आयीं जगदम्बा द्वार, हषित संसार आज,

चमके कनक-कलश, दिव्य ज्योति छा गयी।

माँ के पावन चरण, नूपुर की छण-छण,

भक्तों के हिरदे में, आस नयी आ गयी।

विंध्याचल-वासिनी, सिंह पे असवार आज,

अंबर से बरसे हैं, अछत और पारिजात।

अंधियारा भागा सब, दीपक की बाती से,

आयी सुख-संपदा, महकी है भोर-रात।

शीश झुकाएँ सब, चरणों की छाँव तले,

पापों का नाश करे, माँ की ये करुणा-धार।

भक्ति-रस-भीगा मन, चंदन-सा महक उठा,

तारती भवानी मैया, भव से ये बारंबार।

मंदर-सा मन हुआ, आरत की लौ जली,

तामसी सब वृत्तियाँ, छन में बिला गयीं।

खप्पर और खड्ग धरे, मैया कल्याणी आज,

संकट सब हरने को, घर-घर में आ गयीं।

रोली और अक्षत का, माथे पे तिलक सोहे,

अनुप्रास-रूपक से, सजी काव्य-वंदना।

सूरज-सा चमके री, माँ का ये पावन रूप,

दूर हुई चित की, हर एक वेदना।

जय-जय भवानी माँ, शक्ति की अवतारी,

पूरन करो माँ मैया, सबकी मनोकामना।

सुख और समृद्धि का, बरसे अशेष दान,

शीश नवा करते हैं, मैया की अर्चना।

पावन नवरात्रि की, सबको शुभकामना!

-नीरज तँवर

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एक घंटा पहले