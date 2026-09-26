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Neeraj gujjar

Neeraj gujjar

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                            मैं कवि नित कोरे कागज पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार रचता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशाल जगत संपूर्ण माया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म कर देता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर तन मन धन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना के हवाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यू स्वतंत्र गगन की सैर करता हूं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है किया स्पर्श ममता को जिसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वही कलमदार हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुंच ना सका जहां रवि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा वही ठिकाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं घोर समर के मैदानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत सुर ताल रचता हूं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचता हूं सीमित कागज पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असीमित प्लावित जग की माया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेगिस्तान की धूप में वृक्षों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गृहस्थ जीवन में सन्यास रचता हूं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगता है श्वेत बेरस कागज को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख जीवन के रागों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वही रंगरेज हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है दर्शन शक्ति असीमित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी कल्पना भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असीमित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वह कवि हुं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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