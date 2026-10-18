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माँ दुर्गा की महिमा

Neelam Saroj

Neelam Saroj

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                            *माँ दुर्गा की महिमा*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौ रूपों का दिव्य उत्सव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की महिमा अपार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति, शक्ति और श्रद्धा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकता जग-संसार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रूप माँ का प्यारा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-भाव से जो शीश झुकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ उसके कष्टों को निवारा हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिषासुर का गुरूर तोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चण्ड-मुण्ड पर वार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गा के पाकीजा रूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारि शक्ति की हुंकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए नफ़रत का अँधियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हृदय में न्याय जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे माँ! अपने रहमत नूर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का दीप जला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की गरिमा से रोशन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश का हर धाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय, प्रेम और समता से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा प्यारा हिंदुस्तान रहे||
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- नीलम सरोज 'खुशबू'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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