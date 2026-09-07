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पैसा, आखिर तू क्या है?

Neelam Chourasia

Neelam Chourasia

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                            पैसा, आखिर तू क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा, आखिर तू क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपनों को भी खा जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को भी खा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलूँ पैसे, मैं एक दिन तो पूछूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा, आखिर तेरे पास है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जो कह दे, तेरा हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फिर आदमी हो या वस्तु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दुनिया का रुख बदल दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा, तेरा कोई जात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू हर जगह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ही बातें होती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू इतना लोगों के बीच प्रसिद्ध क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर तू खाता क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे से हर बात मनवाई जा सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कपड़े उतारे जा सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पर पर्दा किया जा सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे सत्ता को खरीदा जा सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लोगों को इतनी प्यारी क्यों लगती हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खूबसूरत तो हो नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी जितनी तुम बनती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे किसी को बचाया जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे किसी को मारा जा सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन तुम्हें पाना तब आसान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कुछ गलत काम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें पाना कठिन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई काम सही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे से काम का लेना-देना नहीं होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा पेड़ पर ही उगना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे का पहाड़ होना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे लोग तोड़कर आपस में बाँट लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि छोटा-बड़ा भेदभाव खत्म हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सभी बराबर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सब खुश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा आदमी को हिजड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और औरत को मर्द बना देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे से आदमी का गंदा चेहरा साफ झलक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे से आदमी अपनी गंदगी भी छिपा सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे से एक चीज़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी नहीं खरीदी जा सकती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप का सुकून।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून ढूँढ़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी अंदर से खाली होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी को जब ज़मीर मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अंदर से सुकून मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वो अमीर कहलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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