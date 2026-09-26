अपने खुदके वज़ूद को इतनी

अपने खुदके वज़ूद को इतनी तरजीह और अहमियत दो

कि किसीके आने-जाने से आपका सुकून प्रभावित न हो

-एन. आर. कस्वाँ

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1 hour ago