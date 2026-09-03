शतरंज

हरकोई यहाँपर हरकिसीको किसी न किसी तरह मात देना चाहता है

शतरंज की चाल चलनेवाला ये ज़माना आख़िर हमसे क्या चाहता है

-एन आर कस्वाँ

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42 मिनट पहले