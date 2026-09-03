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Nathuram Kaswan

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                            हरकोई यहाँपर हरकिसीको किसी न किसी तरह मात देना चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शतरंज की चाल चलनेवाला ये ज़माना आख़िर हमसे क्या चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-एन आर कस्वाँ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
42 मिनट पहले

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