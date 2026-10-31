कड़वे सच के गरल को पीकर देखिए

कड़वे सच के गरल को पीकर देखिए

मरने की तैयारी के साथ जीकर देखिए!

है सच की रहगुज़र ही सबसे सुखकर

जीने- मरने से होकर बे-फिकर देखिए!

- एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले