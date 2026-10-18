सब्र कर

अपने मन को नाहक मसोसकर

अब सब्र कर या फिर रोस कर,

रंज-ओ-मलाल में जब गुज़र गई

गुजरी हुई का न अफ़सोस कर!

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले