रुके बग़ैर निरन्तर किए गए प्रयास

रुके बग़ैर निरन्तर किए गए प्रयास

गैर -मामूली बदलाव लेकर आते हैं!

कोशिश लाज़िम है जतन किएबिना

इस जग में हम कुछभी नहीं पाते हैं!

-एन. आर. कस्वाँ

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55 minutes ago