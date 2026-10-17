मुसाफ़िरत

घर से होकर दरबदर कई घर किए हमने

एक मुसाफ़िरत में कई सफ़र किए हमने

शहर - शहर घर नया खड़ा करने के लिए

टूटे हुए जिगर के टुकड़े पत्थर किए हमने

- एन. आर. कस्वाँ



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एक घंटा पहले