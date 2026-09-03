सबब क़ामयाबी के शोर का ख़ामुशी

सबब क़ामयाबी के शोर का ख़ामुशी से कीगई मशक़्क़त होती है

सच्चाई और ईमानदारी से की गई मेहनत में बड़ी बरकत होती है

-एन आर कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

37 मिनट पहले