मज़हबी

इन्सान उस को नहीं मानता जिसने उसके लिए सब बनाया है

बल्कि उसको मानता है जिसने उसके लिए मज़हब बनाया है

-एन. आर. कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले