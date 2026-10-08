किरदार की रवानी

पानी पर चलने या हवा में उड़ने में कौन-सी बड़ी करामात है

ज़मीन पर अपने किरदार की रवानी में चलो तो कोई बात है

-एन. आर. कस्वाँ

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39 मिनट पहले