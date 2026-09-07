खुदको जानो

सूरज को छू लो समंदर में उतर जाओ

खुदको जानो अपने अंदर में उतर जाओ

-एन. आर. कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले