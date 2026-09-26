आपको कोई हक़ और इख़्तियार

आपको कोई हक़ और इख़्तियार नहीं के आप इसकी तौहीन करें

येह ज़िन्दगी जैसी भी है आपकी है इसकी क़दर और तहसीन करें

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले