हद ए नज़र

आपके किरदार को मुक़म्मल तौर पर तो कोई भी नहीं देख पाएगा

जिसको जिस हदतक उसकी नज़र दिखाएगी उतनाही देख पाएगा

-एन. आर. कस्वाँ

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56 minutes ago