गैरतमंद

इक गैरतमन्द इन्सान को पाने की कोशिश तो यहाँ सभी की होती है

पर गैरतमंद इन्सान बनजाने की कोशिश शायद ही किसीकी होती है

-एन. आर. कस्वाँ

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30 minutes ago