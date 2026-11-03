इतना तो हुआ है उनकी बेअदबी का असर हम पर

इतना तो हुआ है उनकी बेअदबी का असर हम पर

मुंहासिर किसीके नहीं जीने लगे अब अपने दम पर

-एन आर कस्वाँ

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35 मिनट पहले