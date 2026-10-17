आप जवां हैं

कोई फ़र्क नहीं पड़ता उम्र क्या है

सपने गर जिन्दा हैं आप जवां हैं!!

- एन. आर. कस्वाँ

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23 minutes ago