आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bhoot hote hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

भूत होते हैं

mursaleen fatma

mursaleen fatma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भूत होते हैं—क्यों नहीं होते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँखों से दिखते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर कहीं पलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की कामयाबी देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने ही दिल में दर्द उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे की खुशी में खुश होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हमें रोकता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ईर्ष्या का भूत ही तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना मेहनत के ऊँचाई पाने की चाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से हमें दूर भगाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा पाने की लालच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े सपनों की राह रोक जाती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लालच का भूत ही तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब कुछ पा लेते हैं हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भीतर एक आवाज़ उठती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मुझसे ऊपर कौन?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अस्तित्व को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ऊँचा समझने लगते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अहंकार का भूत ही तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भूत न डरावने दिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रातों में दिखाई देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो हमारे भीतर रहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सोच में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे व्यवहार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे ही मन के अँधेरे कोनों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत होते हैं—क्यों नहीं होते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस फर्क इतना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हमें डराते नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें हमसे ही हराते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree